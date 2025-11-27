Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk karşısında!

27.11.2025 16:12:00
AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi hazırlık maçında İstanbul'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında cuma günü Arnavutluk'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Milliler, Arnavutluk karşılaşmasında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosuyla 29 Kasım Cumartesi günü 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakada A takıma yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, organizasyonda İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların hazırlık kampında şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe ArsaVev)

Defans: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina Women's Soccer), Didem Karagenç, Gülbin Hız, İlayda Civelek (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe ArsaVev)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Pekel, Melike Öztürk (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

