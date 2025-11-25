Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Dünya Kupası'nda torbalar açıklandı: A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılması halinde hangi torbada yer alacak?

2026 Dünya Kupası'nda torbalar açıklandı: A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılması halinde hangi torbada yer alacak?

25.11.2025 21:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
2026 Dünya Kupası'nda torbalar açıklandı: A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılması halinde hangi torbada yer alacak?

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni geçmesi halinde 4. torbada yer alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, kıtalararası play-off eşleşmelerinden iki ve Avrupa elemelerinden gelecek dört ülkenin 4. torbaya yerleştirileceği belirtildi.

Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD'nin 1. torbaya koyulduğu ve kalan 39 ülkenin, 19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildiği aktarıldı.

Play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Image

İlgili Konular: #Dünya Kupası #A Milli Takım #torba

İlgili Haberler

Play off turu kura çekimi yapıldı: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi belli oldu!
Play off turu kura çekimi yapıldı: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi belli oldu! A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Milli takımın Dünya Kupası play-off etabının programı belli oldu!
Milli takımın Dünya Kupası play-off etabının programı belli oldu! A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda oynayacağı Romanya maçının programı belli oldu.
Mircea Lucescu'dan Milli Takım için açıklama: 'Onları çok iyi tanıyorum'
Mircea Lucescu'dan Milli Takım için açıklama: 'Onları çok iyi tanıyorum' A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final aşamasındaki rakibi Romanya oldu. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.