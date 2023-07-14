Genç milliler finale yükseldi!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 05:32

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:05

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.



Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde ev sahibi Bulgaristan'la karşılaştı. Rakibini 25-17, 20-25, 25-15 ve 27-25'lik skorlarla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, finale yükseldi.



Türkiye finalde Cuma günü (TSİ) 18.00'de Sırbistan'la karşılaşacak.