Genç milliler finale yükseldi!

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 05:32
Genç milliler finale yükseldi!
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Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde ev sahibi Bulgaristan'la karşılaştı. Rakibini 25-17, 20-25, 25-15 ve 27-25'lik skorlarla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, finale yükseldi.

Türkiye finalde Cuma günü (TSİ) 18.00'de Sırbistan'la karşılaşacak.


A Milli Takım Bulgaristan Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası voleybol

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