Genç milliler çeyrek finalde!
Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaştığı Karadağ'ı 73-68 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Karadağ'ı 73-68 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-17 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 40-28 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 49-44 önde geçen genç milliler, karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, çeyrek finalde perşembe günü Yunanistan ile mücadele edecek.
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