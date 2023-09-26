A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya'yı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 20:18

Güncelleme: 26.09.2023 - 20:18

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, gruptaki ikinci maçında Litvanya'yı konuk etti.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım, Birgül Sadıkoğlu'nun 29. dakikda ve İlayda Civelek'in 85. dakikada kaydettiği golle 2-0 kazandı.

Milli takımda Ebru Topçu, 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda mağlup eden milli takım bu sonuçla ikide iki yaptı.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz'ın golleriyle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, puanını 6'ya yükseltti.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonucunda liderliği elde edecek takım, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselecek. Ayrıca C Ligi'nde en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.