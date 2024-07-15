Genç milliler Bulgaristan'ı devirdi!

Türkiye, 18 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki beşinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 21:54
Genç milliler Bulgaristan'ı devirdi!
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, beşinci maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'da oynanan müsabakayı 25-18, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunda ikinci galibiyetini elde eden milli takım, şampiyonadaki altıncı maçını 17 Temmuz'da Ukrayna ile yapacak.


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