Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

22.05.2026 19:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu belli oldu. 

Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Milliler gruptaki son maçında ise 9 Haziran'da Malta deplasmanına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans: Fatma Şakar (FC Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Meryem Başkaya (Odense Boldklub)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Nihal Saraç (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Vildan Kardeşler (Hamburg Sv), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt II)

İlgili Konular: #kadro #A Milli Kadın Futbol Takımı #FIFA Kadınlar Dünya Kupası

İlgili Haberler

Kenan Yıldız, Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi
Kenan Yıldız, Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe cephesinden EuroLeague'e tepki: 'Gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu'
Fenerbahçe cephesinden EuroLeague'e tepki: 'Gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu' Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi.
Galatasaray'ın genç oyuncusuna Almanya'dan talip
Galatasaray'ın genç oyuncusuna Almanya'dan talip Galatasaray'ın 2025-26 sezonu başında profesyonel sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük'ün, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'in radarında olduğu iddia edildi.