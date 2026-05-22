Galatasaray'ın genç oyuncusuna Almanya'dan talip

Galatasaray, altyapısında yetişen Enes Emre Büyük ile 2025-26 sezonu başında 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.
HOLSTEIN KIEL YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Galatasaray A Takımı ile ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 20 yaşındaki eldiven, Ajansspor'a göre Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'in radarında.
Bundesliga 2'de 2025-26 sezonunu 41 puan toplayarak 12. sırada tamamlayan Holstein Kiel'in önümüzdeki süreçte Enes Emre Büyük için resmi adımları atıp atmayacağı merak konusu.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Süper Lig'de maça çıkamayan genç file bekçisi, U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplam 10 maça çıktı.