Fenerbahçe cephesinden EuroLeague'e tepki: 'Gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu'

22.05.2026 17:26:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi. Taraftarların salona giriş sürecinde büyük sorunlar yaşadığını belirten Ciritçi, EuroLeague yönetimini eleştirdi.

İşte Cem Ciritçi'nin açıklamaları;

"Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Günlerdir biletlerin yüklenmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir çözüm üretmiyorlar. Aile tribünümüz şurası, içinde Olympiakoslular var. Dışarıda taraftarlarımız var. İnanılmaz bozuk bir organizasyon. Yetkililer ile her dakika görüşüyor. 10 yöneticimiz, yetkililere listeleri gösteriyor. Kontrolü kaybetmiş durumdalar. Hiçbir şekilde bir adım ileri gidemiyorlar. Biz yavaş yavaş taraftarları alabiliyoruz. Biz liste verelim, taraftarları ona göre içeri alın dedik. Bilmiyorum, EuroLeague bugün sınıfta kalmıştır!

Polis noktalarında da sıkıntı var. Orada da taraftları bekletiyorlar. Ailece gelmişler çocuğu başka yere anneyi başka yere veriyorlar. İnanılmaz kötü bir organizasyon. Taraftarlarımız içeri giremiyorlar. Böyle saçmalık olur mu, maça 45 dakika kaldı.

Maçın ertelenmesi gibi bir durum yok, maç oynanacak. Er ya da geç taraftarımız içeri girecek. Öyle ya da böyle bu taraftar içeri girecek. Biz bu maçta sonuna kadar savaşacağız.

İki takım da güçlü. Biz iyi hazırlandık. Sezon boyu bu an için yaşadık. Umarım buradan istediğimiz sonucu alıp pazar günü rakibimiz bekleyeceğiz."

