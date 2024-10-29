A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna'ya elendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın play-off turunda karşılaştığı Ukrayna'ya mağlup olarak organizasyona veda etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna'ya elendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 22:21

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Ukrayna'ya 2-0 yenilerek elendi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ukrayna, 15. dakikada Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ukrayna, 35. dakikada Lyubov Shmatko'yla farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 öne gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Ukrayna, maçı 2-0 kazanarak tur atladı.


Etiketler: #A Milli Kadın Futbol Takımı #Ukrayna #2025 Avrupa Şampiyonası

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