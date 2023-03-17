A Milli Kadın Tenis Takımı kadrosu belli oldu
Antalya'da düzenlenecek Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Tenis Takımı'nın kadrosu duyuruldu.
Teniste, Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek milli takım kadrosu açıklandı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa/Afrika Billie Jean King Cup Grup 1 maçları, 10-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya’da oynanacak.
KADRO BELLİ OLDU
Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Takımı'nda Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez yer alıyor.
Avrupa/Afrika Grup 1'de yer alan Türkiye'nin muhtemel rakiplerinin Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Macaristan, Letonya, Hollanda, Norveç, Sırbistan ve İsveç olması bekleniyor.
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