A Milli Kadın Tenis Takımı kadrosu belli oldu

Antalya'da düzenlenecek Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Tenis Takımı'nın kadrosu duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:54
A Milli Kadın Tenis Takımı kadrosu belli oldu
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Teniste, Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek milli takım kadrosu açıklandı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa/Afrika Billie Jean King Cup Grup 1 maçları, 10-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya’da oynanacak.

KADRO BELLİ OLDU

Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Takımı'nda Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez yer alıyor.

Avrupa/Afrika Grup 1'de yer alan Türkiye'nin muhtemel rakiplerinin Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Macaristan, Letonya, Hollanda, Norveç, Sırbistan ve İsveç olması bekleniyor.


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