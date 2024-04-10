A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'i devirdi
A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup 1'de ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti.
Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında ev sahibi Portekiz'i 2-1 mağlup etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras bölgesindeki Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde oynanan serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık sonuçlarla yendi.
İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi. Böylece milli takım, son karşılaşma öncesi seriyi kazanmayı garantiledi.
Serinin son maçında Ayla Aksu-Berfu Cengiz çifti, Maria Garcia-Matilde Jorge ikilisine mağlup oldu.
Milliler, iki tekler maçında elde ettiği galibiyetle Portekiz karşısında korttan 2-1 üstün ayrıldı.
Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye, yarın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko'nun da yer aldığı Letonya ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- YSK'den ret yağmuru!
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı
- AİHM'den Osman Kavala kararı!
- İlk kırılma İYİ Parti’de