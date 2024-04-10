A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'i devirdi

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup 1'de ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 00:28
A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'i devirdi
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Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında ev sahibi Portekiz'i 2-1 mağlup etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras bölgesindeki Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde oynanan serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık sonuçlarla yendi.

İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi. Böylece milli takım, son karşılaşma öncesi seriyi kazanmayı garantiledi.

Serinin son maçında Ayla Aksu-Berfu Cengiz çifti, Maria Garcia-Matilde Jorge ikilisine mağlup oldu.

Milliler, iki tekler maçında elde ettiği galibiyetle Portekiz karşısında korttan 2-1 üstün ayrıldı.

Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye, yarın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko'nun da yer aldığı Letonya ile karşılaşacak.


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