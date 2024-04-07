İpek Öz, Hırvatistan'daki tenis turnuvasında 2. oldu!

Milli sporcu İpek Öz, Hırvatistan'da düzenlenen Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Hırvat Jana Fett'e 2-0 mağlup olarak şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

AA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:46
İpek Öz, Hırvatistan'daki tenis turnuvasında 2. oldu!
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İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Hırvat Jana Fett'e 2-0 yenildi.

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 223 numarası İpek ile klasmanın 171. basamağındaki Fett karşılaştı.

Fett, toprak korttaki turnuvanın final maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.


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