Billie Jean Kupası'nda Hollanda'ya kaybettik
A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'de gerçekleştirilen Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.
A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras kentinde Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde bugün başlayan organizasyonda milli takım Hollanda'yla karşılaştı.
Türkiye-Hollanda serisinin ilk maçında İpek Öz, Anouk Koevermans'ı 2-1 yenerek durumu 1-0'a getirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Suzan Lamens'e 2-0 yenildi ve durum 1-1'e geldi.
Serinin son maçında Suzan Lamens-Demi Schuurs çifti, İpek Öz-Berfu Cengiz ikilisini 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. Bu sonuçlarla Hollanda seriyi 2-1 kazandı.
A Milli Kadın Takımı, salı günü TSİ 13.00'te ev sahibi Portekiz'le karşılaşacak.
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