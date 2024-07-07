A Milli Takım, Hollanda’ya yenilip Euro 2024’ten çeyrek finalde elendi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

2-1 geriye düştükten sonra bulduğumuz fırsatları değerlendiremeyince yarı finalin kapısından döndük. Ay-Yıldızlılar ilk yarıda Barış Alper’in son adam konumunda yerde kalmasında ve Xavi Simons’un Mert Müldür’ün bileğine bastığı pozisyonda kırmızı kart bekledi. Hakem Turpin ilk pozisyonda faul dahi vermedi, ikinci müdahalede Simons’a sarı gösterdi, VAR uyarıda bulunmadı. 65’te ceza sahasında Kaan’a yapılan müdahalede penaltı bekledik, hakem yine devam ettirdi.

BERLİN KIRMIZI-BEYAZ

Maç öncesi Berlin sokakları adeta kırmızı beyaza boyandı. Binlerce yurttaş, düzenlenen yürüyüşle stada tezahüratlar ve marşlar eşliğinde birlikte gitti. Taraftarlar, Bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral’a 2 maç ceza veren UEFA’ya da tepki gösterdi. Yurttaşların bir bölümü Bozkurt işareti yaptı. Alman polisinin bazı taraftarları gözaltına alması dikkat çekti. Berlin Olimpiyat Stadı’nın büyük bölümünde Türk seyirciler yer alırken, “Burası Türkiye buradan çıkış yok” tezahüratları yapıldı.

SAMET’İN GÖZYAŞLARI

Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA’dan 2 maç men cezası alan Merih’in yerine Samet ilk 11’de forma giydi. Samet, 35. dakikada kafayla attığı golle Millileri öne geçirdi. Gol sonrası formasındaki Ay-Yıldızı öpen Samet, Milli Takım kariyerinde ilk kez ağları sarstı. Samet, 79. dakikada rakibinin taban darbesiyle üst adalesinden sakatlandı. Uzun süre yerde kalan milli futbolcumuz gözyaşlarını tutamadı ve sedyeyle kenara alındı. Teknik direktörümüz Montella, cezalı İsmail’in yerine Salih’i görevlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN STATTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını statta izledi. Erdoğan, protokol tribününden taraftarları selamladı.

ARDA’DAN ASİST

Genç yeteneğimiz Arda Güler asistlerine devam ediyor. Milli yıldız, Avusturya maçının ardından Hollanda karşısında da Samet’in attığı golde asisti yapan isimdi. Arda’nın 56. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü.

MONTELLA GEÇ KALDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, ikinci yarıda oyuna müdahale etmekte geç kaldı. Hollanda’nın 1-1’i bulmasının ardından hamle yapmayan İtalyan hoca, rakip 2-1 öne geçtikten sonra değişikliğe gitti. Önce Cenk’i forvete atan Montella, 89’da Semih Kılıçsoy’u oyuna aldı. Semih turnuvada ilk kez forma şansı buldu.

HERKES AĞLADI

Maç sonu milli futbolcularımız tribünleri dolduran taraftarlarımızı alkışlarla selamladı. Bu sırada başta kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim olmak üzere oyuncularımızın tamamı gözyaşlarına engel olamadı.

‘TARAFTARA TEŞEKKÜRLER’

Salih Özcan, “Hepimiz duygusalız. Bu takımla gurur duyuyorum, bizi her maç taşıyan taraftarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

9 Temmuz: İspanya-Fransa

10 Temmuz: Hollanda-İngiltere.

