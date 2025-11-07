Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Montella'dan iki sürpriz tercih!

7.11.2025 13:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya'yla oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 28 kişilik kadroda, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci de yer aldı. Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki Aral Şimşir ise ilk kez milli takıma davet edildi. Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu da kadroda kendine yer buldu.

RAKİPLER BULGARİSTAN VE İSPANYA

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 15 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Bulgaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar 18 Kasım Salı akşamı TSİ 22:45'te ise İspanya deplasmanına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde: 

Image

İlgili Konular: #Bulgaristan #İspanya #A Milli Takım

