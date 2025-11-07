Zeki Yavru'dan milli takım açıklaması: 'Ben veya bir başkası...'

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Hamrun Spartans karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Türk takımlarının Avrupa'daki yükselişini vurgulayan Yavru, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok mutluyuz. 2'de 2 gidiyor Türk takımları bu hafta. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 3'te 3 yapıp milletimizi iyice gururlandırırız. Türk futbolunu ileriye taşımak için büyük adımlar atarız. Fenerbahçe'ye de başarılar dileriz."

"Hİ ÇB İR MA Ç KOLAY DE ĞİL"

Hamrun deplasmanının sanıldığı kadar rahat bir karşılaşma olmadığını belirten deneyimli futbolcu:

"Bu maçların atmosferi farklı. Herkesin kolay görebileceği bir maçtı belki ama futbolda hiçbir maç kolay değil. Bunun bilincindeydik ve böyle hazırlandık. Güzel bir galibiyet oldu."

Taraftar desteğinin önemine de değinen Yavru:

"Taraftarımızın sayısı bugün fazlaydı. Bizi mükemmel desteklediler."

M İLLİ TAKIM A ÇIKLAMASI

Milli formayı giymenin her futbolcunun hayali olduğunu söyleyen Zeki Yavru, Samsunspor'dan bir oyuncunun artık A Milli Takım'da görülmesi gerektiğini dile getirdi:

"Her Türk insanının hayali milli formayı giymektir. Yetkililerin tercihidir, olur olmaz buna saygı duyarız. Ama Samsunspor'dan birini milli takımda görmek istiyoruz. Geçen seneki başarımız, bu sene yaptıklarımızla bunu hak ettik. Ben veya bir başkası, buradan biri layık görülür."