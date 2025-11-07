Zeki Yavru'dan milli takım açıklaması: 'Ben veya bir başkası...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 00:18:00
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup eden Samsunspor'da Zeki Yavru maçın ardından görüşlerini aktardı.

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Hamrun Spartans karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Türk takımlarının Avrupa'daki yükselişini vurgulayan Yavru, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok mutluyuz. 2'de 2 gidiyor Türk takımları bu hafta. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 3'te 3 yapıp milletimizi iyice gururlandırırız. Türk futbolunu ileriye taşımak için büyük adımlar atarız. Fenerbahçe'ye de başarılar dileriz."

"HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"

Hamrun deplasmanının sanıldığı kadar rahat bir karşılaşma olmadığını belirten deneyimli futbolcu:

"Bu maçların atmosferi farklı. Herkesin kolay görebileceği bir maçtı belki ama futbolda hiçbir maç kolay değil. Bunun bilincindeydik ve böyle hazırlandık. Güzel bir galibiyet oldu."

Taraftar desteğinin önemine de değinen Yavru:

"Taraftarımızın sayısı bugün fazlaydı. Bizi mükemmel desteklediler."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli formayı giymenin her futbolcunun hayali olduğunu söyleyen Zeki Yavru, Samsunspor'dan bir oyuncunun artık A Milli Takım'da görülmesi gerektiğini dile getirdi:

"Her Türk insanının hayali milli formayı giymektir. Yetkililerin tercihidir, olur olmaz buna saygı duyarız. Ama Samsunspor'dan birini milli takımda görmek istiyoruz. Geçen seneki başarımız, bu sene yaptıklarımızla bunu hak ettik. Ben veya bir başkası, buradan biri layık görülür."

