A Milli Takım salonda çalıştı

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:01

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A Milli Takım, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı.

A Milliler, akşam yemeği öncesinde de kamp otelinin etrafında kısa bir yürüyüş yaptı. A Milli Takım, saat 17.00’de (TSİ 18.00) Prens Henri Stadyumu’nda (Stade Prince Henri) yapacağı antrenmanla 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.