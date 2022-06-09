A Milli Takım salonda çalıştı
A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A Milli Takım, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı.
A Milliler, akşam yemeği öncesinde de kamp otelinin etrafında kısa bir yürüyüş yaptı. A Milli Takım, saat 17.00’de (TSİ 18.00) Prens Henri Stadyumu’nda (Stade Prince Henri) yapacağı antrenmanla 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
Video Haberler
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
- Boğaz'da makine arızası yapan gemi demirletildi
- Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki
- 'Hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarlası soyuldu, 'Bu nasıl kaliteli işçilik' dedi
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker'in devamı geliyor
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi