A Milli Takım salonda çalıştı

A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 09:01
A Milli Takım salonda çalıştı
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A Milli Takım, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı.

A Milliler, akşam yemeği öncesinde de kamp otelinin etrafında kısa bir yürüyüş yaptı. A Milli Takım, saat 17.00’de (TSİ 18.00) Prens Henri Stadyumu’nda (Stade Prince Henri) yapacağı antrenmanla 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.


UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup Uluslar Ligi a milli futbol takımı

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