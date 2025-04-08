A Milli Takım Slovenya'ya takıldı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 21:41

Güncelleme: 08.04.2025 - 21:41

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Sivas'ta Slovenya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Slovenya'nın golünü 62. dakikada Zara Kramzar attı.

Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 3 puanda kaldı. Slovenya, 12 puana yükseldi.

A Milli Takım, bir sonraki maçında sahasında İrlanda ile karşılaşacak. Slovenya, evinde Yunanistan'ı misafir edecek.

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Fabienne Michel, Anne Uersfeld, Silke Fritzius (Almanya)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 81 Eda Karataş), Gülbin Hız, Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal, Elif Keskin, Ece Türkoğlu (Dk. 69 Kader Hançar), Ebru Topçu, Melike Pekel (Dk. 69 Miray Cin), Busem Şeker

Slovenya: Mersnik, Conc, Golob, Agrez (Dk. 73 Kajzba), Kolbi, Makovec, Prasnikar (Dk. 90+4 Janez), Korosec, Erzen, Sternad (Dk. 90+1 Milovic), Kramzar (Dk. 73 Zver)

Gol: Dk. 62 Kramzar (Slovenya)

Sarı kartlar: Dk. 75 Makovec, Dk. 90 Zver (Slovenya)