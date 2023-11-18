A Milli Takım'a müjde: Galler'in liderlik şansı kalmadı!

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Galler deplasmanda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 19:37
A Milli Takım'a müjde: Galler'in liderlik şansı kalmadı!
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Galler deplasmanda konuk olduğu Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galler matematiksel olarak liderlik şansını yitirdi.

Galler'in golünü 45+2. dakikada Nayiar Tiknizyan (KK) kaydetti. Ermenistan'ın golünü ise 5. dakikada Lucas Zelaryan attı.

Galler bu beraberlikte birlikte puanını 11'e yükseltirken, Ermenistan'da 8 puana çıktı.

Ermenistan'ın ardından bu beraberlikle Galler'in de gruptan lider olarak çıkama şansı kalmadı.

Galler bir sonraki karşılaşmasında A Milli Takımı sahasında ağırlarken, Ermenistan ise deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak.

İşte D Grubundaki puan durumu:

Türkiye - 16 Puan

Galler - 11 Puan 

Hırvatistan - 10 Puan (Bir Maçı eksik)

Ermenistan - 8 Puan

Letonya - 3 Puan


EURO 2024 Elemeleri Ermenistan Galler

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