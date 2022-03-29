A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı
İtalya ile hazırlık maçında karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.
A Milli Takım'da 3 futbolcu, İtalya karşılaşması öncesi kadrodan çıkartıldı.
Trt Spor'un haberine göre, sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.
Portekiz karşılaşması sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.
A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.
İlgili Haberler
- Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım?
- İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: Türkiye güçlü bir takım
- Hakan Çalhanoğlu: İtalya her zaman favoridir
Video Haberler
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
- '2021 yılında gayrimenkul satanlar dikkat'
- Bu mantara dikkat: Karaciğer yetmezliğine neden oluyor
- Gıda israfını engellemek için teknolojik çözüm gerekli
- Endometriozis farkındalık ayı; 3 belirtisine dikkat!
- Uzmanı uyardı: Bahar alerjisine dikkat!
- ‘Çocuklarda obezite, erken ergenliğe neden oluyor’
- Dikkat! Yüksek tansiyon beyin kanamasına neden oluyor
- iPhone 14 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı
- 21 yazar, 21 öykü!
- Yunus’un şiir dili tadında iki çocuk öyküsü...