A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı

İtalya ile hazırlık maçında karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 00:00
A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı
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A Milli Takım'da 3 futbolcu, İtalya karşılaşması öncesi kadrodan çıkartıldı.

Trt Spor'un haberine göre, sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.

Portekiz karşılaşması sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.

A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.



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