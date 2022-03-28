Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım?
Türkiye A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, salı günü karşılaşacağı İtalya maçı öncesi konuştu. Kuntz, Berkan Kutlu yerine Konyaspor'dan Soner Dikmen'in neden alınmadığıyla ilgili soruya tepki gösterdi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
"3'LÜ SAVUNMAYI SEVİYORLAR"
3'lü savunma ile ilgili soruları yanıtlayan Stefan Kuntz "Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Merih Demiral 3'lü savunma ile takımlarında oynuyor. Ben bu sistemi zaten oyuncularıma konuştum. Onların da hoşuna gidiyor. Eleştirim galibiyete inanmamaları ve yeterli cesareti göstermemeleriydi. Eski sistemle oynayıp oynamak istediklerini sordum. Ancak bana tek sorunun cesaret olduğunu söylediler. Bu tip değişikliklerde zaman lazım. Ancak bilmenizi istiyorum, takımda kimse bu değişiklikten rahatsız değil. Merak ettiğiniz konu varsa, bana sorun. Takımda bu sistemi istemeyen oyuncu yok. Bana sorduğunuzda doğru cevabı alacaksınız" dedi.
"SONER'İ KİMİN YERİNE ALACAKTIM?"
Berkan Kutlu yerine Konyasporlu Soner Dikmen'in neden kadroya alınmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Stefan Kuntz "Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım? Berkan Kutlu, Avrupa'da birçok maç oynadı ve tecrübe edindi. Ayrıca kendisi sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum. Türkiye'nin en iyi oyuncularını seçiyorum, bazı kulüplerin en iyisini değil. Konyaspor'dan oyuncu çağırdık ama sakat olduğu için gelemedi" dedi.
SALİH ÖZCAN NASIL TERCİH YAPTI?
Salih Özcan'ın A Milli Takımı seçmesiyle ilgili konuşan Stefan Kuntz "Geçen mayıs sonunda U21 Avrupa Şampiyonası oynadık. O turnuvadan sonra kendisini olimpiyat oyunlarına da götürmek istedim. Köln'de kalmak istediğini ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerektiğini söyledi. A Milli Takım teknik direktörü olmamın ardından telefon açtı ve ben de durumunu sordum. Salih'e de teşekkür etmek istiyorum. Kararını hızlı şekilde verdi. Ailesi çok destek oldu. TFF yöneticileri de işlemleri çok hızlı haletti" dedi.
DENİZ UNDAV İÇİN AÇIKLAMA
Belçika Ligi takımlarından Royale Union Saint Gilloise'de 31 lig maçında 25 gol atıp, 10 asist yapan 25 yaşındaki Deniz Undav ile ilgili konuşan Stefan Kuntz "Deniz Undav ile Umut Bozok arasında tercih yaptık. Umut Bozok'u tercih ettik ama kapımız Deniz Undav'a da açık" dedi.
"HAMİT ALTINTOP'UN KONUSU"
"Alt yaş milli takım kategorileri de 3'lü sistemle oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Stefan Kuntz "Hamit Altıntop'un alanına giriyor. U21 futbol takımımız da bu sistemle oynarsa, uyumlu olur. Almanya'da da bu böyle" açıklamasını yaptı.
LOTHAR MATTHAUS ESPRİSİ
EURO 2024 ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Stefan Kuntz "EURO 2024 elemelerinde tek yapmamız gereken, Lothar Matthaus'un kura çekmesini engellemek" dedi.
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