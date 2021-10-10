A Milli Takım'da Stefan Kuntz ve Merih Demiral, açıklamalarda bulundu

10 Ekim 2021 Pazar, 19:35

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Merih Demiral ve Stefan Kuntz basın toplantısında soruları yanıtladı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynanacak kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Kuntz, "Toplamda 3 defa gerçek bir antrenman yapabildik. Bu durumun futbolun bir gerçeği olduğunu kabul etmemiz lazım, uygun gördüğümüz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor. Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil." dedi.

Kuntz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Önce sonucu görelim, sonra bunları konuşalım."

Tecrübeli futbolcu Merih Demiral ise, "Geçmişte çok iyi performanslar sergiledik. Kötü performanslar da sergiledik. Ancak geçmişe bakmamaya çalışıyoruz. Futbolda anı ve geleceği yaşamak istiyoruz. İnişler çıkışlar oluyor. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah özlediğimiz günlere tekrar döneriz. Çıktığımız her maçta bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.