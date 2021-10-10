Paris Saintli Germainli yıldızdan dikkat çeken ifadeler
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, kariyeri hakkında dikkat çeken bir röportaj verdi.
Katar 2022'nin ardından başka bir Dünya Kupası'nda oynamayı beklemediğini söyleyen Neymar, futboldaki gerginliğin kendisine zarar verdiğini söyledi.
Sıradaki turnuvanın başlamasına bir yıldan az bir süre kala Brezilyalı yıldız, milli kariyerini, ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'na kadar uzatma konusuna olumsuz.
"GÜCÜM VAR MI BİLMİYORUM"
Paris Saint-Germain yıldızı, DAZN'ın özel yeni belgeseli "Neymar & The Line Of Kings"te "Sanırım bu benim son Dünya Kupa'm" dedi.
"Bunu son maçım olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum.
Bu yüzden iyi olmak için her şeyi yapacağım, ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Umarım bunu başarabilirim."
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