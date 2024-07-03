Turnuvaya damga vurduk: İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 rekorları!

4 MAÇTA DA 90 DAKİKA OYNADILAR

EURO 2024 son 16 turunda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendilerini yere bırakırken, en çok mesafe kat eden isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda en fazla süre alan oyuncular oldu.

Her iki futbolcu da milli takımın sahaya çıktığı 4 maçta 90'ar dakika sahada kalarak toplamda 360 dakika forma giydi.