Turnuvaya damga vurduk: İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 rekorları!
Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finale yükselerek Hollanda'nın rakibi oldu. Karşılaşmada birçok ilke imza atan ay-yıldızlı futbolcular, turnuvaya da istatistikleriyle damga vurdu.
EN ÇOK MESAFE KAT EDEN TAKIM
Karşılaşma boyunca yüksek efor sarf eden milliler, maç boyunca 114,3 kilometre mesafe kat etti. Ay-yıldızlılar, turnuvada oynadığı 4 karşılaşmada 453,1 kilometre koşarken, maç başına 113 kilometre ortalama yakaladı. Milliler, Avusturya karşısında ortalamanın üzerinde koşu mesafesine ulaştı.
40 YIL SONRA BİR İLK
A Milli Takım'ı galibiyete taşıyan golleri kaydeden savunma oyuncusu Merih Demiral, 40 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta 2 gol atmayı başaran ilk savunma oyuncusu oldu. Merih'ten önce 1984 yılındaki organizasyonda Fransa forması giyen defans Jean-François Domergue, Portekiz maçında 2 gol atmıştı.
1964'TEN SONRA İLK KEZ
EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan Türkiye'de Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti.
A Milli takımımız, büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) bu yana 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.
ARDA GÜLER, ROONEY VE RONALDO'YU YAKALADI
Avusturya karşısında Merih Demiral'ın kaydettiği ikinci golde asisti yapan 19 yaşındaki yıldız Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçti.
Arda Güler, 20 yaşın altında olup Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atıp hem de asist yapan üçüncü ünvanını aldı. Bu başarıyı 2004 yılındaki organizasyonda İngiltere'den Wayne Rooney ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo yakalamıştı.
4 MAÇTA DA 90 DAKİKA OYNADILAR
EURO 2024 son 16 turunda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendilerini yere bırakırken, en çok mesafe kat eden isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda en fazla süre alan oyuncular oldu.
Her iki futbolcu da milli takımın sahaya çıktığı 4 maçta 90'ar dakika sahada kalarak toplamda 360 dakika forma giydi.
EN ÇOK UZAKLAŞTIRMA YAPAN EKİP
56 uzaklaştırma yapan milliler, organizasyonda en çok tehlike uzaklaştıran ekip olarak dikkati çekti.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşısında 56 kez tehlike uzaklaştırırken bu anlamda organizasyonda tehlikeyi en fazla savuşturan yapan takım oldu.
Millilerde Merih-Kaan-Abdülkerim üçlüsü, toplamda 38 uzaklaştırma yaparken, Merih 17 uzaklaştırmayla ilk sıraya çıktı.
Merih Demiral, ulaştığı bu sayıyla, A Milli Takım formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nda en fazla tehlike savuşturan futbolcu olmayı başardı.
FERDİ KADIOĞLU GÖZ DOLDURDU
A Milli Takım'ın turnuvadaki en önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, yakaladığı istatistiklerle dikkati çekti.
2024 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ve üzerinde ikili mücadele kazanan (28), şut pası veren (11), çalım atan (5), top kapan (10) ve pas arası yapan (7) Ferdi Kadıoğlu, bu anlamda organizasyondaki tek futbolcu oldu.
RÜŞTÜ REÇBER'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA
Avusturya müsabakasında uzatma dakikalarında Baumgartner'ın kafa vuruşunda gole izin vermeyen Mert Günok da yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle milli takım forması altında Rüştü Reçber'in ardından bir Avrupa Şampiyonası'nda en yüksek yüzdeye ulaşan isim oldu. Rüştü Reçber, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta yüzde 85'lik kurtarış yüzdesine ulaşmıştı.
EN ÇOK GOL ATAN 3. EKİP
Almanya oynadığı 4 maçta attığı 10 golle turnuvanın en golcü takımı olurken, 9 gol kaydeden İspanya ise ikinci sırada yer aldı. 7'şer gol kaydeden Türkiye, Hollanda, İsviçre ve Avusturya ise bu anlamda üçüncü oldu.
4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Avusturya karşısında 2-1 kazanarak organizasyonda çıktığı 4. maçta üçüncü galibiyetini elde eden A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en başarılı üçüncü ekibi konumuna yükseldi.
Çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan İspanya bunu başaran tek ekip olurken, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar; Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yenerken, tek yenilgisini grup maçlarında Portekiz'e karşı almıştı.
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