A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 17:06
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
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A Millİ Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu:


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