A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

05 Kasım 2021 Cuma, 17:06

A Millİ Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu: