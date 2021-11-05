A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.
A Millİ Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
İşte A Milli Takım'ın kadrosu:
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