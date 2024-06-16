Kadroya sonradan dahil olmuştu: Milli futbolcu, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı!
A Milli Takım'ın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye katılan Serdar Saatçı, ay-yıldızlı ekibin Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.
A Milli Takım'ın Almanya'daki EURO 2024 kampına sonrada katılan Serdar Saatçı, kamp tesisinden ayrıldı.
SERDAR SAATÇI KAMPTAN AYRILDI
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye dahil edilen Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
TFF daha önce yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi" ifadelerine yer vermişti.
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