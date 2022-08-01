Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice
İsmi Amerika Ligi ekipleriyle anılan Galli oyuncu Aaron Ramsey, Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e transfer oldu.
Arsenal'den Juventus'a Britanya tarihinin en çok kazanan oyuncusu olarak transfer olan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Galli Aaron Ramsey, Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e transfer oldu.
İsmi Amerika Major Lig (MLS) ekiplerinden Charlotte FC ile de anılan Galli oyuncu, bonservissiz olarak Nice'e katıldı. Geçen sezonun son 6 ayında İskoçka Ligi ekiplerinden Rangers'ta kiralık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, Glasgow deviyle toplam 13 maça çıktı. Ramsey, Rangers'ın Mayıs ayında İskoçya Kupası'nı kazandığı maçta iki gol attı.
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