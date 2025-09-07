Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Açık'ta Sabalenka, üst üste 2. kez şampiyon oldu

7.09.2025 09:08:00
AA
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenen Belaruslu raket Aryna Sabalenka, turnuvada üst üste 2. kez şampiyon oldu.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkma başarısı gösteren Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

