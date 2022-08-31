ABD Açık'ta Iga Swiatek ile Carlos Alcaraz yoluna devam ediyor!
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 2. tura yükseldi.
New York kentinde düzenlenen ABD Açık'a, ikinci gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.
Polonyalı Swiatek, ilk tur maçında klasmanın 56'ncı sırasındaki İtalyan Jasmine Paolini ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, 2. turda ABD'li Sloane Stephens ile eşleşti.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka klasmanın 243 numarası ABD'li Catherine Harrison'ı 6-1 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti. Sabalenka, 2. turda Estonyalı Kaia Kanepi'nin rakibi oldu.
Tek kadınlarda Jessica Pegula (8), Garbine Muguruza (9), Petra Kvitova (21) da ikinci tura çıktı.
ALCARAZ 2. TURDA
Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, setlerde 2-0 (7-5, 7-5) öndeyken dünya 37 numarası Arjantinli Sebastian Baez'in maçtan çekilmesiyle tur atladı.
Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), Fransız Benoit Paire önünde 3-0 (6-0, 7-6, 6-0) ile kazanarak yoluna devam etti.
İkinci turda Carlos Alcaraz-Federico Coria, Cameron Norrie-Joao Sousa eşleşmeleri oluştu.
Tek erkeklerde Grigor Dimitrov (17), Daniel Evans (20) ve Holger Rune (28) de 2. tura kaldı.
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