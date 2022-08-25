Sırp tenisçi Novak Djokovic, ABD Açık'a katılamayacak!
Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüs (Covid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılamayacak.
Wimbledon'ı kazanarak büyük turnuvalardaki şampiyonluk sayısını 21'e yükselten Djokovic'e, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) kötü haber geldi. CDC, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için aşılı olma şartının devam ettiğini duyurdu.
Covid-19 aşısı olmayı reddeden Djokovic, bunun üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki ABD Açık için New York'a seyahat edemeyeceğim. Sevgi ve destek mesajlarınız için teşekkürler. Oyuncu arkadaşlarıma iyi şanslar. Formumu ve pozitif ruhumu koruyup yeniden mücadele etme fırsatını bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Djokovic, geçen yıl ABD Açık'ın finalinde Daniil Medvedev'e 3-0 yenilmişti.
2022 ABD Açık, 29 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Djokovic, daha önce de aşı kısıtlaması nedeniyle bazı turnuvalarda yer alamamıştı.
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