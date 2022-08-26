ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo kuraları çekildi!
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo kuraları belli oldu.
Grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarının kura çekimi yapıldı.
Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Daniil Medvedev, ilk maçında Stefan Kozlov ile karşılaşacak.
Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda Rinky Hijikata ile mücadele edecek.
Dünya 2 numarası Alexander Zverev sakatlığı, klasmanın 6. basamağındaki Novak Djokovic ise aşı kısıtlması nedeniyle turnuvaya katılamayacak.
SERENA WILLIAMS'IN RAKİBİ KOVİNİC
Kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek, ilk turda Jasmine Paolini ile karşı karşıya gelecek.
İki numaralı seribaşı Anett Kontaveit, ilk maçında Jaqueline Adina Cristian'ın karşısına çıkacak.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, son turnuvası olacağının sinyalini verdiği ABD Açık'ın ilk turunda Danka Kovinic ile tur mücadelesi yapacak.
Turnuvaya unvanını korumak için çıkacak 11 numaralı seribaşı Emma Raducanu ise ilk karşılaşmasını Alize Cornet ile oynayacak.
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