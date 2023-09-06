Ben Shelton ile Karolina Muchova, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
ABD'li tenisçi Ben Shelton, ABD Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Frances Tiafoe'yu setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Çek raket raket Karolina Mushova ise Rumen Sorana Cirstea'yı setlerde 2-0 yenerek tek kadınlarda yarı finale yükselen taraf oldu.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Ben Shelton ve tek kadınlarda Karolina Muchova yarı finale kaldı.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün akşam seansı, çeyrek final maçlarıyla tamamlandı.
DJOKOVIC'İN RAKİBİ OLDU
ABD'li tenisçileri karşı karşıya getiren tek erkekler mücadelesinde, dünya 47 numarası Ben Shelton, 10 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yu 6-2, 3-6, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek sürpriz çıkışını sürdürdü ve yarı finalde dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile eşleşti.
Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Karolina Muchova, Rumen Sorana Cirstea'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı. Çek tenisçi, yarı finalde 6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'un rakibi oldu.
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