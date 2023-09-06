Ben Shelton ile Karolina Muchova, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

ABD'li tenisçi Ben Shelton, ABD Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Frances Tiafoe'yu setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Çek raket raket Karolina Mushova ise Rumen Sorana Cirstea'yı setlerde 2-0 yenerek tek kadınlarda yarı finale yükselen taraf oldu.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:31
Ben Shelton ile Karolina Muchova, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
Abone Ol google-news

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Ben Shelton ve tek kadınlarda Karolina Muchova yarı finale kaldı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün akşam seansı, çeyrek final maçlarıyla tamamlandı.

DJOKOVIC'İN RAKİBİ OLDU

ABD'li tenisçileri karşı karşıya getiren tek erkekler mücadelesinde, dünya 47 numarası Ben Shelton, 10 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yu 6-2, 3-6, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek sürpriz çıkışını sürdürdü ve yarı finalde dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile eşleşti.

Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Karolina Muchova, Rumen Sorana Cirstea'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı. Çek tenisçi, yarı finalde 6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'un rakibi oldu.


Player Alanı
Ben Shelton Karolina Muchova Novak Djokovic Coco Gauff ABD Açık

İlgili Haberler

ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Sabalenka ve Medvedev, ABD Açık'ta çeyrek finalde

Sabalenka ve Medvedev, ABD Açık'ta çeyrek finalde
ABD Açık'ta büyük sürpriz: 1 numaralı seribaşı turnuvaya veda etti!

ABD Açık'ta büyük sürpriz: 1 numaralı seribaşı turnuvaya veda etti!

En Çok Okunan Haberler