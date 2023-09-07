Son şampiyon Carlos Alcaraz ABD Açık'ta yarı finalde!
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Alman Alexander Zverev'i setlerde 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Tek kadınlarda ise ABD'li tenisçi Madison Keys, Çek raket Marketa Vondrousova'yı setlerde 2-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 17 numaralı seribaşı Madison Keys, adlarını yarı finale yazdırdı.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.
ALCARAZ - MEDVEDEV YARI FİNALİ
Erkeklerde son şampiyon Alcaraz, 2020 finalisti Alexander Zverev'i (12 numaralı seribaşı) 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finalde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev'in (3) rakibi oldu.
Kadınlarda ise 2017 finalisti Madison Keys (17), Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9) ile oynadığı çeyrek final maçını 2-0 (6-1, 6-4) kazandı. Keys, yarı finalde Aryna Sabalenka (2) ile eşleşti.
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