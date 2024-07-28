ABD kamp kadrosu belli oldu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler de kadroda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 19:04
ABD kamp kadrosu belli oldu: Real Madrid'den Arda Güler kararı
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İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirecek.

Eflatun beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.

REAL MADRID'İN KAMP KADROSU

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez

Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez

REAL MADRID'İN MAÇ PROGRAMI

Real Madrid tur kapsamında Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşılaşacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.

31 Temmuz - Milan

3 Ağustos - Barcelona

6 Ağustos - Chelsea


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