Arda Güler, Real Madrid ile yeni sezonu açıyor!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in forması giyen Arda Güler, Madrid'e gidecek ve takımla sezon öncesi çalışmalara başlayacak.
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, tatilinin ardından yeni sezonu açıyor.
A Milli Takım ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile sezon öncesi çalışmalara katılmak için 27 Temmuz Cumartesi günü İspanya'ya gidecek.
Arda Güler, pazar günü ise takımla birlikte 3 hazırlık maçının oynanacağı ABD kampına gidecek. Real Madrid, ABD turunda; Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
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