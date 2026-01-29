ABD'li Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 20:09:00
AA
Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji forması giyen 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Malachi Flynn'in Türk vatandaşlığına geçtiği açıklandı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.

Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı.

"MALACHI FLYNN ARTIK TÜRK VATANDAŞI"

Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı" ifadesi kullanıldı.

Malachi Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor.

Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.

