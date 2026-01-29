İtalyan kulüpten Jhon Duran'a kanca: Resmi teklif iddiası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 18:41:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe ile transferi konusunda anlaşma sağlayan ancak Youssef En-Nesyri'nin kiralanmak istememesinin ardından oyuncudan vazgeçen Juventus, bu kez sarı-lacivertli takımın kapısını Kolombiyalı golcü için çaldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı.

FENERBAHÇE'DE KİRALIK

Habere göre Juventus ve Fenerbahçe, 22 yaşındaki golcü Jhon Duran'ın transferi için resmi görüşmelere başladı.

Suudi ekibi Al Nassr'ın Aston Villa'dan 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

21 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

