29.01.2026 20:05:00
AA
Kasımpaşa'dan kanat takviyesi: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 30 yaşındaki Gabonlu oyuncu Jim Allevinah'ı renklerine bağladı.

Kasımpaşa, Gabonlu kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'mıza hoş geldin Jim Allevinah!" ifadesini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Lacivert-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Kariyerinde çoğunlukla Fransa'nın alt lig ekiplerinde forma giyen Allevinah, son olarak Ligue 1 takımlarından Angers'ta görev yaptı.

