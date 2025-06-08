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ABD - Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası!

ABD - Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası!

8.06.2025 09:35:00
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Cumhuriyet Spor
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ABD - Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası!

A Milli Takım, ABD'yi deplasmanında 2-1 mağlup ederken, karşılaşmada Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek başarılı performansıyla dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri deplasmanında 2-1'lik galibiyet aldı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, özellikle defansif katkılarıyla öne çıktı ve takımın başarısında kilit rol oynadı.

Hava Topu: 1 kez girdiği hava topunu başarıyla kazandı (1/1).

İkili Mücadele: 9 kez ikili mücadeleye girdi, bunların 6'sını kazandı.

Uzaklaştırma: 4 kez tehlikeyi uzaklaştırdı.

Şut Engelleme: Rakip ataklarda 1 kritik şut engelleme yaptı.

Pas Arası: 6 kez rakibin pasını keserek topu kazandı.

Top Çalma: Top çalma sayısı 5 oldu.

26 yaşındaki futbolcu, ABD maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 

Orta sahada hem defansif hem hücum dengesi kuran İsmail, milli takımın maç boyunca kontrolü elinde tutmasında büyük rol oynadı.

"SENEYE DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"

İsmail Yüksek, maç sonu yaptığı açıklamada "Taraftarımızı burada görmek bizim için çok güzeldi. İnşallah hedefimiz Dünya Kupası'nda olmak. 2026 elemeleri öncesinde hazırlık maçları çok önemli. İlk maçı gayet iyi atlattık, ikinci maçta Meksika'ya karşı iyi oynayıp elemelere hazır olmak istiyoruz. Seneye burada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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