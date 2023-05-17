ABD'de en çok kazanan futbolcu belli oldu!
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire'de forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, ligin en fazla para kazanan oyuncusu oldu.
Fransa'dan ayrılıp 2022 yılında MLS'in yolunu tutan Xherdan Shaqiri'nin Lorenzo İnsigne'yi de geçerek ligin en fazla kazanan oyuncusu olduğu açıklandı.
Sporx'in haberine göre; Chicago Fire'da forma giyen 32 yaşındaki Xherdan Shaqiri, MLS'de en fazla parayı kazanan oyuncu oldu.
Chicago ekibine 2022'de katılan Shaqiri'nin, vergiler dahil senelik 8 milyon doların üstünde kazandığı ortaya çıktı.
Xherdan Shaqiri
YALNIZCA 1 ASİST
Yolu MLS'e düşen oyunculardan bir başka yıldız Lorenzo Insigne, Toronto'da senelik 7.5 milyon dolar kazanırken; Shaqiri'nin daha yüksek ücret alması ABD basınında gündem oldu.
Shaqiri her ne kadar ligde en çok kazanan oyuncu olsa da, gösterdiği performans taraftarlar tarafından kabul edilebilir gözükmüyor. Bu sezon 8 maça çıkan Shaqiri, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.
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