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ABD'de en çok kazanan futbolcu belli oldu!

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire'de forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, ligin en fazla para kazanan oyuncusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 19:08
ABD'de en çok kazanan futbolcu belli oldu!
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Fransa'dan ayrılıp 2022 yılında MLS'in yolunu tutan Xherdan Shaqiri'nin Lorenzo İnsigne'yi de geçerek ligin en fazla kazanan oyuncusu olduğu açıklandı.

Sporx'in haberine göre; Chicago Fire'da forma giyen 32 yaşındaki Xherdan Shaqiri, MLS'de en fazla parayı kazanan oyuncu oldu.

Chicago ekibine 2022'de katılan Shaqiri'nin, vergiler dahil senelik 8 milyon doların üstünde kazandığı ortaya çıktı.

Xherdan Shaqiri

YALNIZCA 1 ASİST

Yolu MLS'e düşen oyunculardan bir başka yıldız Lorenzo Insigne, Toronto'da senelik 7.5 milyon dolar kazanırken; Shaqiri'nin daha yüksek ücret alması ABD basınında gündem oldu.

Shaqiri her ne kadar ligde en çok kazanan oyuncu olsa da, gösterdiği performans taraftarlar tarafından kabul edilebilir gözükmüyor. Bu sezon 8 maça çıkan Shaqiri, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.


Xherdan Shaqiri Chicago Fire MLS

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