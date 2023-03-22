ABD'li basketbolcu Ja Morant: 'Daha akıllı davranmak zorundayım'

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:59

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:59

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, sekiz maçlık uzaklaştırma cezasının ardından takımla ilk antrenmanına katıldı ve bu gece ilk maçına çıkacak.

Morant, takıma geri dönüşü hakkında şunları söyledi:

"Açıkçası bu zamanı, kendimi geliştirmek ve zihinsel olarak daha iyi bir noktaya gelmek için kullandım. Bu halen devam eden bir süreç. Bunlar üzerine iki haftadır uğraşıyorum fakat bu artık tamamen toparladığım anlamına gelmiyor."

Ja Morant

"DAHA AKILLI DAVRANMAK ZORUNDAYIM"



Morant, Colorado'daki olaylardan önce genel olarak hissettiği stresten oldukça endişe duyduğunu ve bu iki hafta içinde, tehlikeye attığı çok fazla şey olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi:

"Geçmişte, negatif tepkilere sebep olan çok hata yaptım. Bu tepkiler yalnızca bana değil, aileme, ekibime ve organizasyonuma yönelikti ve bunun için tamamen üzgünüm. Artık daha sorumlu ve daha akıllı davranmak zorundayım."

Grizzlies, bu gece TSİ 03:00'te Houston Rockets'ı ağırlayacak.

NBA yönetimi, sosyal medyadaki silahlı paylaşımı nedeniyle Ja Morant'e 8 maç ceza vermişti.