ABD'li basketbolcu Lonzo Ball üçüncü kez ameliyat olacak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'un ABD'li oyuncusu Lonzo Ball'un ameliyat olacağı öğrenildi.
NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta forma giyen Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun bir süre daha uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle son olarak geçen yıl 14 Ocak'ta maça çıkabilen 25 yaşındaki basketbolcunun, sol dizinden üçüncü kez ameliyata alınacağı ve kıkırdak nakli yapılacağı belirtildi.
Lonzo Ball
35 MAÇ FORMA GİYMİŞTİ
ABD basınında yer alan haberlere göre, bu sezonu kapatan ve basketbol kariyeri tehlikeye giren Ball'un, gelecek sezonun büyük kısmındaki maçları da kaçırması bekleniyor.
Lonzo Ball, sadece 35 maça çıkabildiği geçen sezonu 13 sayı, 5,4 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- İşte sahte diploma skandalının perde arkası...
- Mersin açıklarında korkutan deprem
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması