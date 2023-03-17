ABD'li basketbolcu Lonzo Ball üçüncü kez ameliyat olacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'un ABD'li oyuncusu Lonzo Ball'un ameliyat olacağı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:45
ABD'li basketbolcu Lonzo Ball üçüncü kez ameliyat olacak
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NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta forma giyen Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun bir süre daha uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle son olarak geçen yıl 14 Ocak'ta maça çıkabilen 25 yaşındaki basketbolcunun, sol dizinden üçüncü kez ameliyata alınacağı ve kıkırdak nakli yapılacağı belirtildi.

Lonzo Ball

35 MAÇ FORMA GİYMİŞTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu sezonu kapatan ve basketbol kariyeri tehlikeye giren Ball'un, gelecek sezonun büyük kısmındaki maçları da kaçırması bekleniyor.

Lonzo Ball, sadece 35 maça çıkabildiği geçen sezonu 13 sayı, 5,4 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.


Lonzo Ball Chicago Bulls nba

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