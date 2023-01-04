ABD'li basketbolcu Zion Williamson'dan New Orleans Pelicans'a kötü haber
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ın formasını giyen ABD'li basketbolcu Zion Williamson sakatlığı sebebiyle parkelerden uzak kalacak.
NBA'de New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün oynanan Philadelphia 76ers maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Williamson'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi.
Zion Williamson
3 HAFTA SONRA YENİDEN KONTROL EDİLECEK
22 yaşındaki basketbolcunun durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Bu sezon 26 sayı, 7 ribaunt, 4,6 asist ortalamalarıyla oynayan Williamson'ın önemli oyunculardan biri olduğu Pelicans, 23 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alıyor.
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