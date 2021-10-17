Abdülkadir Ömür: "Soyunma odasında ağlayanlar vardı"

17 Ekim 2021 Pazar, 21:44

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonu sevinçleriyle ilgili açıklama yapan Abdülkadir Ömür "Maçtan sonra inanılmaz bir mutluluk vardı sahada. İçeride inanılmaz bir aile ortamı var. Yerlisi yabancısı birbirine kenetlenmiş durumda. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Yenik duruma düşsek bile çevirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMADI

Şampiyonlukla ilgili konuşan Abdülkadir Ömür "Maçtan sonraki sevinç, liderlik sevinciydi. Bizim bir hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek için her hafta üstüne koya koya gitmemiz gerekiyor. Bu takımı şampiyon yapmaya çalışacağız. Ben de şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Ben buranın insanıyım. En iyi katkıyı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"AĞLAYANLAR VARDI"

Abdülkadir Ömür ayrıca "Soyunma odasında herkes birbirine sarılıyordu, mutluluktan ağlayanlar vardı. Özellikle Fenerbahçe maçları bizim için önemli. Fırsatları değerlendirebilsek daha farklı olurdu. En çok ben mutluydum. Bir duygusaldım maçtan sonra. Buna ihtiyacımız vardı. İyi bir takıma karşı kazanıp galip gelmeye ve lider olmaya ihtiyacımız vardı." açıklamasını yaptı.