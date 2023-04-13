Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın son durumunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:41
Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan Trabzonspor'a kötü haber
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Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a iki isimden kötü haber geldi.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak, aynı maçta sakatlık geçiren Edin Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Abdülkadir Ömür

Öte yandan iki futbolcunun, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almalarının zor olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Edin Visca

Beşir, 'Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Vişca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir' dedi"


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