Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar gözünü Trabzonspor maçına dikti
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, 29. haftada pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçına ilişkin konuştu., Kamerunlu futbolcu, "Sezon sonuna kadar aynı hız ve tempo ile devam... Takım şu anda rayına oturdu. Elbette bireysel hatalar olabilir ama en önemlisi forma giyen herkesin yüreğini ortaya koyarak mücadele etmesi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olan Vincent Aboubar bu zorlu maç öncesi umutlu.
Hürriyet'in aktardığına göre, Kamerunlu futbolcunun Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette, "Sezon sonuna kadar aynı hız ve tempo ile devam... Takım şu anda rayına oturdu. Elbette bireysel hatalar olabilir ama en önemlisi forma giyen herkesin yüreğini ortaya koyarak mücadele etmesi. Takım arkadaşlarımın da önceki aylara göre havaya girdiğini ve daha moralli olduğunu görüyorum" dedi.
Vincent Aboubakar
"TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİK"
Son şampiyon Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maçı da kazanacaklarına inandıklarını ifade eden Kamerunlu oyuncunun şunları söylediği ifade edildi:
"Taraftarımızla bütünleştik. Her maçımız kapalı gişe oynanıyor. Bu da bizlere büyük moral ve destek veriyor, saha içindeki performansımızı arttırıyor. Beşiktaş tarihinin en golcü ekibi olarak ligi tamamlamak istiyoruz."
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 lig maçında 6 gol attı, 1 de asist yaptı.
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