Abdülkerim Bardakcı'dan Bertuğ Yıldırım'a flaş yorum!

7.12.2025 10:35:00
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın, dün akşamki maçta Fenerbahçe'ye gol atan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'ye golü atan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yorum bıraktı.

Fenerbahçe maçında Başakşehir'e 1 puanı kazandıran golü atan Bertuğ Yıldırım, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Devam.." ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı ise Bertuğ'un bu paylaşımına "Evlaaaaat" yorumunu bıraktı ve kırmızı kalp emojisi kullandı.

Abdülkerim Bardakcı'nın Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yaptığı bu yorum sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.

