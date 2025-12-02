Galatasaray'da Lucas Torreira ile Abdülkerim Bardakcı'dan derbi sonrası paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrası Galatasaray'da Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"TAKIMIM İÇİN HAYATIMI VERİRİM"
Uruguaylı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm" ifadelerini kullandı.
"SAVAŞAN BİR TAKIM VARDI"
Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.
Savaştıklarını belirten Bardakçı, "Bugün sahada her koşulda savaşan bir takım vardı. Tek yürek olup hedefimize yürümeye devam" dedi.