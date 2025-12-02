Galatasaray'da Lucas Torreira ile Abdülkerim Bardakcı'dan derbi sonrası paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray'da Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"TAKIMIM İ Ç İN HAYATIMI VERİRİM"

Uruguaylı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞAN BİR TAKIM VARDI"

Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Savaştıklarını belirten Bardakçı, "Bugün sahada her koşulda savaşan bir takım vardı. Tek yürek olup hedefimize yürümeye devam" dedi.