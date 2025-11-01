Galatasaray'da Abdülkerim, ligde

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, Trabzonspor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.

Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki stoper, kaptanlığa kadar yükseldiği Galatasaray'da 100. kez bir Süper Lig maçında ter döktü.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da geride kalan 3 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı.